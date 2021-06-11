Чиновники неделю отрывалась в Дубае за счет бюджета, пока в Челябинске уничтожали легендарную лиственницу

Челябинцев возмутила поездка чиновников в Дубай за счет бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», целая делегация челябинских чиновников на неделю зависла в Дубае. Об этом рассказывает telegram-канал одной из политических партий.

Группа высокопоставленных чиновников, в том числе мэр областного центра Наталья Котова и министр экономического развития региона Наталья Лугачева, отправились в Дубай в рамках обучения по программе Master of Public Administration от бизнес-школы «Сколково». Стоимость обучения по этой программе неизвестна, но за схожую, хотя и более скромную по количеству модулей (6 против 14 у MPA) обозначена на сайте Сколкова в 1,1 миллиона рублей.

Интересно, что организаторы заявляют: итогом программы должны стать разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды. «Просим всех жителей – налогоплательщиков Челябинской области ответственно подойти к контролю результатов такого обучения, так как, несмотря на заверения в СМИ о финансировании обучения чиновников госкорпорацией ВЭБ.РФ (как будто это не бюджетные деньги), все командировочные расходы оплачивались из бюджета», – пишут авторы канала.

Между тем, и эти расходы весьма впечатляют. Так, прямой перелет из Екатеринбурга в Дубай и обратно обойдется в среднем в 50 тысяч рублей на человека. А размещение в одноместном номере, к примеру, в пятизвездочном отеле DoubleTree by Hilton Dubai M Square Hotel & Residences с кроватью размера «king-size» и видом на город стоит 8 тысяч рублей за ночь. Таким образом, только командировка чиновников (согласно информации на сайте Сколково, участие в программе принимает команда из 5 человек) могла встать бюджету в полмиллиона рублей (и это не считая командировочных).

Интересно, что пока министр и мэр с подчиненными отрывались в Дубае, в Челябинске начали вызвавший многочисленные споры и возмущения капитальный ремонт Комсомольского проспекта (часть работ Котова поручила приостановить по возвращении из командировки) и срубили легендарную даурскую лиственницу в центре города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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