Прокуратура начала проверку по факту пребывания главы Челябинска и других чиновников в Дубае

Прокуратура начала проверку по факту пребывания главы Челябинска Натальи Котовой в Дубае.

Как уже сообщал «Новый День», группа высокопоставленных чиновников, в том числе мэр областного центра Наталья Котова и министр экономического развития региона Наталья Лугачева, в конце мая отправились в Дубай в рамках обучения по программе Master of Public Administration от бизнес-школы «Сколково». Чиновники находились в эмирате с 29 мая по 5 июня, хотя программа обучения длилась с 31 мая по 4 июня. При этом вся поездка была оплачена из бюджета.

Теперь прокуратура выясняет, на каком основании было использовано бюджетное финансирование.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.06.21

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