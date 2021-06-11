Угроза смога сохранится на Южном Урале в течение всех выходных

В четырех городах Челябинской области будет действовать режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, будут сохраняться в регионе с 3 по 15 июня.

В связи с этим режим НМУ первой степени продлен в Челябинске и Коркино до 19 часов 15 июня. Кроме того, в 19 часов пятницы, 11 июня, режим «черного неба» вернется в Карабаш, где продлится до 19 часов 15 июня, и Магнитогорск – пока до 19 часов 12 июня.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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