Снова сетка: в Магнитогорске из окна многоэтажки выпал младенец

Годовалый малыш пострадал от падения из окна в Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 16 июня, около 19:00 в Ленинском районе Магнитогорска.

Известно, что годовалый ребенок находился в квартире у бабушки на третьем этаже многоквартирного дома. Женщина ненадолго вышла из комнаты. К тому моменту, как она вернулась, малыш выпал из окна. Как пишет «Верстов.Инфо», мальчик оперся на москитную сетку и спланировал с нею вниз.

К счастью, ребенок отделался незначительными ушибами. Однако его все равно госпитализировали.

Это третий случай падения ребенка из окна в Магнитогорске в течение июня. Один из детей при падении погиб.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.06.21

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