В Уфе два ребенка выпали из окна, одного из них удалось поймать

В Уфе два ребенка выпали из окна. Трехлетняя девочка оказалась в больнице, ее 11-месячного брата успел поймать прохожий.

Инцидент произошел на улице Пекинская, сообщили в городском управлении гражданской защиты. Мужчина заметил, как из окна выпала девочка, и поспешил на помощь. В этот момент из окна шагнул ее младший брат.

Прохожий поймал ребенка, вызвал экстренные службы и передал детей сотрудникам скорой помощи.

«По предварительной информации, в квартире в этот момент находилась мать малышей. Девочка была госпитализирована, а ее младший брат в медицинской помощи не нуждался, – говорится в сообщении. – Обстоятельства происшествия выясняются».

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 30.08.21

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