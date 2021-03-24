За год в России из окон выпало более 1,3 тыс. детей

В 2020 году в России 1339 детей выпали из окон, для 145 несовершеннолетних это закончилось гибелью. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«По нашим данным, в 2017 году при падении из окон пострадало 848 детей, погибло 106, в 2018 году пострадавших стало 905, погибших – 123. В прошлом году мы обратились в МВД России с предложением вести такую статистику, и по итогам 2020 года мы получили официальные данные: из окон выпало 1339 детей, погибло 145», – рассказала детский омбудсмен газете «Петербургский дневник».

По словам Кузнецовой, количество трагических случаев растет с каждым годом. При этом только в трех регионах страны – Московской, Ярославской и Иркутской областях – проработаны концепции профилактики падения детей из окон.

Для исправления ситуации рассматривается ряд инициатив, в частности, Минстрою направлено предложение об обязательной установке ограничителей на окна домов с более чем двумя этажами. Впрочем, эта идея может быть реализована только в новостройках.

«Необходим комплексный подход, действенные системные решения. Сейчас мы вместе с профильными ведомствами прорабатываем вопрос о внесении предложений по изменению федерального законодательства, которые предусматривали бы бесплатную установку ограничителей на окна для определенных категорий семей с детьми. Речь идет о жизни и здоровье детей, а значит, ничего не может быть дороже», – подчеркнула Кузнецова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.03.21

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