Жительница Новокузнецка на бегу поймала выпавшего из окна ребенка

Пенсионерка из Новокузнецка спасла малыша, который выпал из окна многоэтажки. Женщина быстро ушла с места происшествия, и полиция искала ее, чтобы выразить благодарность.

Инцидент случился 21 июля. Полуторогодовалый малыш выпал из окна дома на улице Сибиряков-Гвардейцев. Прохожая едва успела подбежать к дому и поймать ребенка. Оба родителя были дома, но отвлеклись на свои дела.

После передачи малыша родителям женщина быстро ушла. Полиция сумела найти ее только накануне вечером. Спасительницей оказалась 64-летняя Светлана Санарова. Она возвращалась из магазина, но бросила покупки на землю, когда увидела в окне ребенка.

«В ближайшее время руководство УМВД и члены Общественного совета встретятся с женщиной, чтобы поблагодарить за спасение ребенка», – пообещали в полиции.

Новокузнецк, Наталья Рязанова

Новокузнецк. Другие новости 27.07.21

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