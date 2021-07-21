В Ноябрьске ребенок выпал из окна

В Ноябрьске из окна первого этажа, предположительно кафе, выпал ребёнок. На вынгапуровскую подстанцию «скорой» вызов поступил накануне вечером.
Врачами «неотложки» мальчику была оказана медицинская помощь на месте, после чего с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга» ребенка доставили в ноябрьскую центральную городскую больницу. По факту инцидента проводится проверка.
Ноябрьск, Александр Непомнящий
Ноябрьск. Другие новости 21.07.21
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