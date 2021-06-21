В мэрии Челябинска упорно не хотят озвучивать конкретные данные по реконструкции Комсомольского проспекта

Чиновники администрации Челябинска упорно не хотят озвучивать конкретные данные по реконструкции Комсомольского проспекта.

Как уже сообщал «Новый День», масштабная реконструкция одной из основных транспортных магистралей города началась в мае. И то, что через некоторое время увидели горожане. Вызвало скандал. Челябинцев удивили огромные, по мнению автомобилистов, островки безопасности, вырастающие на дорожном полотне. Южноуральцы беспокоились, что реконструкция улицы приведет к сокращению дорожных полос, и проспект встанет в гигантской пробке. Велосипедисты не могут понять, где обещанные им велодорожки, а те, кто пользуется общественным транспортом, опасается, что выделенные полосы обустроят таким образом, что от них в лучшем случае не будет никакого толка.

Выяснилось, что подрядчик приступил к работе без четкого техзадания, а у чиновников нет утвержденного проекта: вице-мэр Максим Куляшов ссылался на некую «гибкую документацию», предназначенную для внутреннего пользования. Кроме того, эксперты и региональный Миндортранс высказали массу замечаний, но ни одно из них не было учтено.

В итоге работы прокуратура начала проверку, а глава города Наталья Котова поручила приостановить спорные работы и провести независимую экспертизу. Результаты обещали предоставить 16 июня. 17 июня в мэрии заявили, что заключение от экспертов получено, однако озвучено оно будет позже. Но сегодня на аппаратном совещании при главе города Куляшов в очередной раз уклонился от конкретики.

«Эксперты высказали свои замечания. С чем-то мы согласны, по каким-то вопросам имеем собственное мнение. Приняли коллегиальное решение, внесем в проект», – только и сообщил вице-мэр, добавив, что главе администрации Наталье Котовой обновленный проект будет представлен до конца вторника.

От ответов на уточняющие вопросы градоначальницы Куляшов уклонился.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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