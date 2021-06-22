Памятник губернатору Сумину в Челябинске хотят установить у здания, которое он приказал снести

Власти решили установить памятник губернатору Челябинской области Петру Сумину у здания, которое тот пытался уничтожить 15 лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной скандал разгорается вокруг установки мемориального объекта в центре Челябинска.

Власти решили разместить недалеко от пешеходной зоны памятник губернатору Челябинской области Петру Сумину. Причем по привычке разрешительной документации решили не дожидаться. Об этом сообщил краевед Юрий Латышев.

По словам общественника, открыть мемориал планируется уже 1 июля. В то время как обсуждение разрешительной документации будет продолжаться до 2 июля.

При этом начать установку монумента попытались уже сегодня. И лишь вмешательство горожан и директора Государственного исторического музея Южного Урала Владимира Богдановского заставило организаторов отложить работы до получения разрешительных документов.

Однако возмущение челябинцев вызвали не только откровенное наплевательство властей на соблюдение установленной законом процедуры. Место установки памятника южноуральскому губернатору также, мягко говоря, обескураживает. Монумент решили возвести рядом с памятником архитектуры середины XIX века – дома Шиховой-Покровского, которое чиновник приказал снести 15 лет назад. «Цинизм и беззаконие в городе беспредельны!» – возмущается Юрий Латышев.

Действительно, в 2005 году Петр Сумин поручил снести здание Геологического музея в Челябинске, чтобы старое строение «не нарушало общую архитектурную композицию» строившегося тогда на набережной реки Миасс комплекса краеведческого музея (новое здание музея было открыто в 2006 году, в 2016 году он стал называться Государственным музеем истории Южного Урала).

Здание, построенное еще в середине XIX века, представляет историческую ценность. Во второй половине позапрошлого века оно являлось частью богатой усадьбы, принадлежавшей купчихе Шиховой. Затем дом перешел в собственность титулярного советника Покровского. В доме на Ивановской улице (сегодня – улице Труда) давались обеды и городские балы. В советский период здесь размещались различные конторы. В 1986 году к 250-летию Челябинска в этом здании, по инициативе общественности, был открыт музей геологии и минералогии.

Посетив строительную площадку будущего музея и заметив расположенное рядом историческое здание, губернатор Сумин заявил, что этот «аппендикс» не вписывается в общую композицию, и поручил рассмотреть вопрос об его сносе. Разгорелся скандал.

Тогда на защиту памятника культуры встала общественность города, и только благодаря этому здание удалось отстоять.

Теперь же в его защитной зоне решили установить памятник едва не уничтожившему его губернатору.

Челябинск, Виктор Елисеев

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