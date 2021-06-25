Здесь вам не рады: КПРФ не хочет видеть челябинцев в Госдуме

В КПРФ вслед за «Единой Россией» определились с кандидатами в Госдуму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», список претендентом на думские мандаты утвердили вчера, 24 июня, на съезде Коммунистической партии Российской Федерации.

Федеральный список возглавил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Также в первую тройку вошли космонавт и депутат Госдумы Светлана Савицкая и бывший кандидат в президенты России и председатель Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Что касается региональных списков, на съезде решили представить единый для Челябинской и Курганской областей пул кандидатов. Здесь на первом месте педагог, депутат Госдумы Михаил Берулава, на втором – первый секретарь челябинского обкома, депутат ЗСО Игорь Егоров, на третьем – первый секретарь курганского обкома, депутат облдумы Виктор Зырянов, на четвертом – архангельский сенатор, бизнесмен Александр Некрасов. Далее следуют депутат челябинского ЗСО Константин Куркин, челябинец Евгений Горбачев, курганец Валентин Шкаликов и челябинец Александр Андреев.

По одномандатным округам в Челябинской области за мандаты будут бороться: в Металлургическом округе – Игорь Егоров, в Златоустовском – экс-депутат Челябинской городской думы и регионального заксобрания Константин Нациевский, по Челябинскому – Александр Андреев, по Коркинскому – общественница Степанида Смирнова, по Магнитогорскому – москвич Элдар Рустамов.

По мнению экспертов, шансы южноуральских коммунистов на победу в одномандатных округах призрачны: за ними нет ни финансов, ни сколь-нибудь значимого авторитета.

А вот вероятность получения двух мест в Госдуме по региональному списку достаточно велика. Однако как эксперты, так и ряд источников внутри партии уверены, что путь в федеральный парламент по спискам челябинцам и курганцам заказан. Наверняка в Госдуму должен пройти 70-летний Берулава. Если же региональный список получит право на второй мандат, Егоров и Зырянов, скорее всего, уступят его одному из «кошельков» партии – Александру Некрасову.

Напомним, ранее с кандидатами в нижнюю палату Федерального Собрания определились в партии «Единая Россия». Список возглавят министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

В региональной части списка первым станет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Вторую строчку займет спортивный директор ХК «Металлург» Сергей Гомоляко, третью – главврач областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко. Далее последуют зампред регионального парламента Олег Голиков, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин и депутат ЗСО, гендиректор фабрики «Юничел» Алексей Денисенко.

В Златоустовском одномандатном округе от «партии власти» в Госдуму идет действующий депутат Олег Колесников, в Коркинском – детский врач Антон Рыжий, в Магнитогорском – депутат Госдумы Виталий Бахметьев, в Металлургическом – депутат Госдумы Владимир Бурматов, в Челябинском – вице-спикер ЗСО Владимир Павлов.

Отметим, что до конца этой недели с кандидатами определятся остальные думские партии. Сегодня, 25 июня, должен пройти съезд ЛДПР. В воскресенье, 27 июня, думскую кампанию официально начнет партия «Справедливая Россия – За Правду».

Челябинск, Виктор Елисеев

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