1 июля ожидаются следующие события – Челябинск

01.07.2021, вторник

11:00 Челябинск – Час пазлов: Тигры (детская библиотека №13, ш. Металлургов, 53А) Детская библиотека № 13 1 июля11:00 Час пазлов. Тема: Тигры14:30 «Заряди мозги!» Час весёлых ребусов

12:00 Челябинск – Пресс-конференция с Региональным оператором капитального ремонта Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 эт.)

13:00 Челябинск – Онлайн-конференцию, посвященную мусорной реформе (пресс-центр «АиФ-Челябинск»)

14:30 Челябинск – «Час Познавайки»: рисуем графический диктант (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)

Челябинск. Другие новости 30.06.21

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