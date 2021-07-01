Компания спикера районного собрания депутатов превратила береги южноуральской реки в свалку

Фирму председателя собрания депутатов Катав-Ивановского района накажут за несанкционированную свалку коммунальных отходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минэкологии Челябинской области провело проверку действий принадлежащего спикеру Катав-Ивановского районного собрания депутатов Александру Васильеву ООО «Город» после многочисленных обращений жителей муниципалитета в социальных сетях.

По словам катав-ивановцев, компания превратила береговую зону реки Катав в грандиозную свалку, на которой мирно уживаются полчища крыс и стаи воронья, которые разносят заразу по всему району. Причем продолжается это уже не первый год. Более того, весной этого года администрация Катав-Ивановского поселения каким-то образом заключила с предприятием контракт по содержанию контейнерных площадок, хотя ООО «Город» «до 20 сентября 2022 года, не имеет права участвовать в тендерах и заключать контракты на оказание услуг по муниципальным контрактам, согласно N°44-ФЗ».

А теперь Васильев и вовсе уехал в отпуск, возмущаются жители муниципалитета. «А мусор? А мусор остался с нами, в забытом Богом и властью Катаве, источая на 35-градусной жаре ароматы всех прелестей жизни жителей города» – рассказывают они.

В министерстве экологии Челябинской области заявили, что ООО «Город» был подрядчиком МУП «Комритсервис», выполнявшего функции регионального оператора по обращению с отходами в Горном кластере. Из-за многочисленных нарушений компания лишилась этого статуса, но пока продолжает работу по вывозу мусора – до выбора нового регоператора.

«По данному обращению был осуществлен выезд министерства экологии. Было зафиксировано нарушение по складированию мусора, – цитирует «Знак» замминистра экологии региона Виталия Безрукова. – Проводится проверка, на собственника участка будет составлен протокол о нарушении. После проведения проверки будут выданы предписания об уборке территории, а нарушители будут привлечены к административной ответственности».

Напомним, ранее ООО «Город» и его владелец уже оказывались в центре скандала. Представители оппозиции обвиняли Александра Васильева в продолжении коммерческой деятельности, хотя руководителям муниципальных представительных органов это запрещено. Поводом к этому послужило то, что он оставался владельцем ООО «Город». Однако сам спикер объяснил эту ситуацию тем, что из-за спора вокруг раздела имущества с бывшей супругой суд наложил запрет на регистрационные действия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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