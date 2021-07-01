К Челябинск приближается гроза

К Челябинску приближается грозовой фронт.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас небольшой дождь идет на западных окраинах областного центра.
Гроза должна разразиться в течение часа. Осадки ожидаются обильными.
Напомним, что сегодня столбики термометров могут добраться до отметки в +38 градусов.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 01.07.21
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