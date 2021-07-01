К Челябинск приближается гроза

К Челябинску приближается грозовой фронт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас небольшой дождь идет на западных окраинах областного центра.

Гроза должна разразиться в течение часа. Осадки ожидаются обильными.

Напомним, что сегодня столбики термометров могут добраться до отметки в +38 градусов.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 01.07.21

Компания спикера районного собрания депутатов превратила береги южноуральской реки в свалку. / Якушев взял на контроль все вопросы жителей УрФО на горячей линии Путину. / Больше полусотни улиц Челябинска нуждаются в велодорожках. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»