Заболеваемость коронавирусом на Южном Урале в мае выросла на 18 процентов

В Челябинской области за сутки выявлен 191 новый случай коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек.

Напомним, что в июне в области вновь начался подъем заболеваемости ковидом. За месяц зафиксировано 3 тысячи 334 факта заражения, это на 18% больше, чем в мае. Умерли 162 болевших ковидом, из них непосредственно от инфекции – 154.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 66 тысяч 454 зараженных. 3 тысячи 20 из них умерли, коронавирус стал причиной смерти в 1 тысяче 794 случаях. Летальность инфекции в регионе на сегодняшний день составляет 2,7%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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