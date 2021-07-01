Учредители сельхозкооператива в Челябинской области увели из бюджета региона 14 миллионов рублей

В Челябинской области учредители сельскохозяйственного кооператива обвиняются в многомиллионном мошенничестве при получении субсидий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, двум учредителям сельскохозяйственного кооператива из Октябрьского района предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а также легализации средств, приобретенных в результате совершенного преступления.

По данным следствия, в период 2018 – 2020 годах кооператоры предоставили в министерство сельского хозяйства Челябинской области для выплаты субсидий по областной целевой программе фиктивные документы о расходах, понесенных при закупке молока у членов кооператива. Фактически молоко было приобретено у «левых» поставщиков, поэтому на субсидии они претендовать не могли.

В итоге они получили из областного бюджета более 14 миллионов рублей. После перечисления субсидий, часть средств (7 миллионов рублей) кооператоры разместили на банковских счетах. Как считают следователи, в целях придания правомерного вида владению.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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