Южноуралец, превративший сожительницу в живой факел, предстанет перед судом

В Челябинский областной суд направили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение в отношении 34- летнего жителя Карабаша, обвиняемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью.
По версии следствия южноуралец в ноябре 2020 года поссорился со своей сожительницей в собственном доме. Во время ссоры нетрезвый супруг облил женщину и помещение комнаты бензином, после чего поджег.
Пожар заметил один из горожан. Он потушил пламя на пострадавшей и вывел ее и ее сожителя из комнаты, в которой произошло возгорание.
В результате пожара гражданская жена карабашца получила множественные ожоги. Усилия врачей по ее спасению оказались тщетны: через некоторое время она скончалась в больнице.
Мужчину задержали на месте совершения преступления, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 01.07.21
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