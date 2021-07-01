Южноуралец, превративший сожительницу в живой факел, предстанет перед судом

В Челябинский областной суд направили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение в отношении 34- летнего жителя Карабаша, обвиняемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

По версии следствия южноуралец в ноябре 2020 года поссорился со своей сожительницей в собственном доме. Во время ссоры нетрезвый супруг облил женщину и помещение комнаты бензином, после чего поджег.

Пожар заметил один из горожан. Он потушил пламя на пострадавшей и вывел ее и ее сожителя из комнаты, в которой произошло возгорание.

В результате пожара гражданская жена карабашца получила множественные ожоги. Усилия врачей по ее спасению оказались тщетны: через некоторое время она скончалась в больнице.

Мужчину задержали на месте совершения преступления, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.07.21

Учредители сельхозкооператива в Челябинской области увели из бюджета региона 14 миллионов рублей. / Челябинские ученые открыли новый катализатор для получения топлива из воды. / К Челябинск приближается гроза. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»