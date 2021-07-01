Южноуральца оштрафовали за попытку сбыть 110 тысяч пачек контрафактных сигарет

Жителя Чебаркуля осудили за незаконный оборот немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Чебаркульский городской суд признал 28-летнего местного жителя виновным в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенных в особо крупном размере.

Установлено, что мужчина приобрел свыше 110 тысяч пачек контрафактных сигарет на общую сумму около 11 миллионов рублей, оклеенных поддельными специальными марками.

Табачные изделия он хранил в гаражных боксах на территории Чебаркуля, где в сентябре 2020 года их изъяли сотрудники полиции.

Суд при вынесении наказания учел признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие у подсудимого малолетних детей, привлечение к уголовной ответственности впервые и назначил виновному наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей.

Изъятые табачные изделия по решению суда подлежат уничтожению.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.07.21

Южноуралец, превративший сожительницу в живой факел, предстанет перед судом. / Учредители сельхозкооператива в Челябинской области увели из бюджета региона 14 миллионов рублей. / Челябинские ученые открыли новый катализатор для получения топлива из воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»