Житель Челябинска зашел в магазин без маски и «загремел» в полицию

Житель Челябинска зашел в магазин без маски и нажил серьезные неприятности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Тракторозаводском районе. В магазине челябинца попросили надеть маску, но он отказался.

В ситуацию вмешались охранник и полицейский. Сначала мужчина, ссылаясь на некий закон №24, утверждал, что ему обязаны предоставить маску в магазине, потом заявил, что он привит и у него есть QR-код. Поскольку конструктивного разговора не получилось (полицейский все время переспрашивал: «Какой закон? Какой код?»), челябинец начал кричать.

В конце концов, его скрутили и уложили на пол. И тут мужчина перешел к оскорблениям и угрозам. Так что отвечать ему придется не только за нарушение масочного режима.

Кстати, полицейский, беседовавший с нервным горожанином, хотя и был в маске, надел ее неправильно – ниже носа.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.07.21

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