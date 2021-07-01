Экс-чиновница минздрава, продавшая списки больных, отправится в колонию

Процесс экс-начальника одного из управлений министерства здравоохранения Челябинской области закончился вынесением обвинительного приговора.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал бывшего начальника управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Арину Устюгову виновной в получении взятки.

Напомним, чиновницу задержали в декабре 2020 года при получении взятки в 512 тысяч рублей от территориального коммерческого менеджера крупной иностранной компании. За это она пообещала передать коммерсантам персональные данные и информацию о числе пациентов с заболеванием «спинальная мышечная атрофия», нуждающихся в лекарственном препарате «Нусинерсен» (торговое наименование – «Спинраза»), производимом компанией, от лица которой действовал взяткодатель.

Вину в совершении преступления челябинка признала в полном объеме. В ходе производства по делу на имущество обвиняемой в размере свыше 4,6 млн рублей наложен арест.

Суд приговорил экс-чиновницу к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года. Отбытие наказания отложено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста (до июля 2023 года).

Челябинск, Виктор Елисеев

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