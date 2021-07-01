Ответил за маршрутки? В Челябинске уходит в отставку начальник гортранса

В Челябинске ушел в отставку начальник управления транспорта мэрии Максим Кичеев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30 июня во время прямой линии с президентом России свой вопрос задала жительница Челябинска. Женщина рассказала модераторам о бесчинствах маршруточников, проблемах с общественным транспортом и спросила о проекте метротрама. В эфир выдали только часть о метро, остальное передали областным властям.

После этого Кичеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Его полномочия истекут 8 июля.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 01.07.21

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