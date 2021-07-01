Главного инженера копейского МУПа отправили за решетку

Главный инженер Копейских сетей водоснабжения и водоотведения ближайшие два месяца проведет в СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд избрал меру пресечения главному инженеру МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», обвиняемому в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, занимая должность председателя закупочной комиссии предприятия, топ-менеджер КСВВ получил через посредника 180 тысяч рублей от двух руководителей коммерческой организации за заключение муниципального контракта на выполнение работ, беспрепятственное их принятие и ускоренную оплату.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 29 августа сего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.07.21

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