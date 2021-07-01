В Челябинске у маршрутки с пассажирами отказали тормоза

На северо-западе Челябинска маршрутка врезалась в столб.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 1 июля, на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе Челябинска.
У микроавтобуса, следовавшего по маршруту №91, отказали тормоза. По информации ГИБДД, после отказа тормозов водитель маршрутки пытался выехать на обочину, но автомобиль продолжил движение и врезался в дерево.
Пассажиры и водитель не пострадали.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 01.07.21
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