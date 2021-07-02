2 июля ожидаются следующие события – Челябинск

02.07.2021, пятница
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11:00 Челябинск – Брифинг первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции
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11:00 Челябинск – Час пазлов: Сказки (детская библиотека №13, ш. Металлургов, 53А)
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11:00 Челябинск – Литературный час, посвященный В. Богомолову (детская библиотека №82 июля, ул. Смирных, 13А)
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11:00 Челябинск – Викторина «По следам приключений Тома Сойера» (детская библиотека №16, пр. Победы, 291А)
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14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Стартовал прием заявок на соискание премии губернатора в сфере национальной политики» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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15:00 Челябинск – Видеошкатулка (детская библиотека №13, ш. Металлургов, 53А)
Челябинск. Другие новости 01.07.21
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