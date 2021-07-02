На Таганае туристы уничтожили краснокнижные растения

В Челябинской области туристы уничтожили краснокнижные орхидеи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», туристы во время посещения горного хребта уничтожили краснокнижные орхидеи – букет дремликов темно-красных кто-то собрал на Ахматовской копи. Растения только начали цвести.

«Ахматовская копь лежит в стороне от троп, экскурсии туда возможны только в сопровождении сотрудников национального парка. Но инспекторы службы охраны «Таганая» периодически застают там «черных копателей», которые вопреки запретам добывают на копи гранаты. В этот раз неизвестные решили принести из леса еще и цветы», – рассказали представители заповедника.

На территории национального парка «Таганай» произрастает 26 представителей семейства орхидных, это 18% видов, зафиксированных на территории России. 80% таганайских орхидей занесены в Красную книгу. В Челябинской области орхидные встречаются в горнолесных районах, в России удивительные редкие цветы можно увидеть в Поволжье и Сибири.

Челябинск, Виктор Елисеев

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