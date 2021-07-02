Выявляемость коронавируса на Южном Урале превысила 200 человек в день

В Челябинской области за сутки выявлено 202 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 11 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 66 тысяч 656 инфицированных. 3 тысячи 31 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 801).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 02.07.21
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