Выявляемость коронавируса на Южном Урале превысила 200 человек в день

В Челябинской области за сутки выявлено 202 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 11 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 66 тысяч 656 инфицированных. 3 тысячи 31 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 801).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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