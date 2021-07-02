«Обычное дело»: искупавшиеся в уникальном южноуральском озере покрываются зудящей сыпью

Южноуральцы засыпали власти жалобами на сыпь после купания в Тургояке.

Напомним, памятник природы озеро Тургояк является одним из любимейших мест отдыха южноуральцев и жителей соседних регионов. Однако в последние годы многие посетители пляжей озера жалуются на сыпь, появляющуюся у них после купания в водоеме.

Новый поток жалоб, выплеснувшийся на страницы СМИ, вынудил министерство экологии Челябинской области выступить с комментарием.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, высыпания на теле фиксируются в единичных случаях и связаны с аллергической реакцией на цветение сине-зеленых водорослей и хвойных пород деревьев, с выделением пыльцы и оседанием ее на водную поверхность.

«Подобные обращения у нас возникают не один год, уже на протяжении 7 лет. Мы консультировались с врачами, учеными и пришли к единому мнению. Высыпания на теле после купания – это аллергическая реакция на цветение водорослей и деревьев хвойных пород, – рассказал замминистра экологии региона Виталий Безруков. – Мониторинг за состоянием озера Тургояк проводится ежегодно. В прошлом году мы наблюдали значительное улучшение качества воды. Вода в Тургояке впервые за много лет стала чище и характеризуется 2 классом как «чистая вода».

Интересно, что раньше подобных проблем не возникало: Безруков сам сообщил, что жалобы поступают последние 7 лет. При этом распространение в водоемах сине-зеленых водорослей, как правило, связывают с увеличением в воде фосфатов как следствием человеческой деятельности.

А о проблеме антропогенной нагрузки заговорили еще 12 лет назад: уже тогда она превышает положенную в несколько сот раз. По словам специалистов, для самоочищения водоема от человеческих загрязнений на одного отдыхающего необходимо порядка 200 метров водной глади. Но еще в 2013 году только из расчета посетителей городского пляжа (до 12 тысяч человек в день) на одного отдыхающего приходилось всего 2,2 метра водной поверхности.

А помимо официального городско пляжа есть масса других, в том числе знаменитая Пугачевская поляна, где всегда масса народу. Кроме того, вокруг озера расположено более 400 баз отдыха.

В 2017 году на Тургояке отдохнуло более 470 тысяч человек, в 2018 году – около миллиона туристов, в 2019 – более миллиона, а в текущем году число отдыхающих значительно возросло.

В 2015 году региональные власти обещали рассчитать антропогенную нагрузку на озеро Тургояк. «Результатом этой работы станут единые правила размещения рекреационных и жилых объектов на прилегающей к озеру территории, а также будут даны рекомендации по мерам, направленным на компенсацию избыточной нагрузки тем участкам, где она уже сформировалась», – обещала тогда министр экологии Ирина Гладкова. С тех пор об этом ничего не слышно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.07.21

Выявляемость коронавируса на Южном Урале превысила 200 человек в день. / На Южном Урале крепчает ветер. Штормовое предупреждение продлили еще на сутки. / На Таганае туристы уничтожили краснокнижные растения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»