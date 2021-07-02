Несколько сотен южноуральцев заболели ковидом после прививки

Более 300 южноуральцев заболели коронавирусом после антиковидной прививки – это только те, кто попал в статистику Роспотребнадзора с официально установленным диагнозом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего, по данным, властей вакцинацию завершили 317 тысяч 970 человек (9,3% от общего числа жителей Челябинской области, еще около 102,5 тысяч получили только первый компонент прививки). 301 из них заболели коронавирусом (двое были привиты «ЭпиВакКороной», остальные «Спутником V»). Это составляет 1 случай на каждую тысячу полностью привитых.

«Во всех случаях имело место инфицирование вирусом в период, предшествовавший формированию устойчивого иммунитета к возбудителю», – цитирует 74.ru объяснение Роспотребнадзора.

По словам медиков, устойчивый иммунитет формируется не ранее чем через 42 дня после первой прививки, при этом получение второго компонента обязательно.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 02.07.21

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