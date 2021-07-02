Челябинцев пригласили навести порядок на Изумрудном карьере

В Челябинске пройдет волонтерский субботник на Изумрудном карьере.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», субботник начнется завтра, 3 июля, в 11 часов.
Место сбора добровольцев – парковка возле санатория «Волна» (медцентр «Вся медицина», Шершневский бор, д. 5)
«Принцип волонтерских уборок Челябинских Чистоменов – раздельный сбор отходов, – рассказали организаторы. – Будем сортировать:
– пэт-бутылки;
– алюминий/жесть;
– стекло;
– крышечки добра.
Мешками и перчатками обеспечим. Захватите воды, перекус и парочку друзей!
Примерное время окончания мероприятия – 15:00.
Желающие могут присоединиться к нам и покинуть мероприятие в этом промежутке, главное – заранее предупредите об этом куратора».
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 02.07.21
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