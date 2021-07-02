Челябинцев пригласили навести порядок на Изумрудном карьере

В Челябинске пройдет волонтерский субботник на Изумрудном карьере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», субботник начнется завтра, 3 июля, в 11 часов.

Место сбора добровольцев – парковка возле санатория «Волна» (медцентр «Вся медицина», Шершневский бор, д. 5)

«Принцип волонтерских уборок Челябинских Чистоменов – раздельный сбор отходов, – рассказали организаторы. – Будем сортировать:

– пэт-бутылки;

– алюминий/жесть;

– стекло;

– крышечки добра.

Мешками и перчатками обеспечим. Захватите воды, перекус и парочку друзей!

Примерное время окончания мероприятия – 15:00.

Желающие могут присоединиться к нам и покинуть мероприятие в этом промежутке, главное – заранее предупредите об этом куратора».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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