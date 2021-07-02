В Челябинской области утонули два человека

Еще два человека утонули в водоемах Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, об одной из трагедий в полицию сообщили жители Копейска.

Как рассказали очевидцы, компания молодых людей шумно отдыхала на Песчаном карьере в поселке Железнодорожный. Копейчане купались в карьере, когда один из них стал тонуть. Помочь товарищу они не смогли. Спасатели мобильного отряда ПСС обнаружили лето погибшего на глубине семи метров в 10 метрах от берега.

Кроме того, Златоустовский отряд ПСО выезжал к местном городском пруду. Очертания тела человека на поверхности воды заметили прохожие и сообщили в полицию. Спасатели транспортировали тело неизвестного мужчины на берег и передали сотрудникам полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.07.21

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