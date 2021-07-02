Отдыхают и качают: как и где челябинцы спасаются от жары

Летний зной в Челябинской области продлится, минимум, до конца недели.

Согласно прогнозу погоды, воздух прогреется до +36 – +37 °С. Жители столицы Южного Урала спасаются от жары на близлежащих озерах и путешествуют на водоемы в нескольких часах езды на автомобиле. Специалисты МегаФона проанализировали мобильную активность челябинцев в июне и выяснили особенности летнего общения в популярных местах отдыха.

Пятница стала самым «разговорчивым» днем у отдыхающих на озерах. В этот день челябинцы планируют ближайший weekend, а потому звонят близким и друзьям на 20% больше, чем в выходные.

Субботу туристы проводят в интернете, делятся фото и видео с отдыха в мессенджерах и социальных сетях, смотрят ролики и слушают музыкальные треки. Ежедневно на популярных озерах региона скачивается порядка 10 Тб трафика, что эквивалентно просмотру примерно 7 тысяч кинофильмов в онлайн-режиме.

Самые «интернет-качающие» водоемы находятся рядом со столицей Южного Урала. На озерах Смолино, Первое и Кременкуль проводят время те, кто не мыслит отдых без смартфона и мобильного интернета. Туристы с такими же запросами едут на Чебаркуль и Увильды. Эти водоемы входят в топ-5 по объему интернета, который проходит через базовые станции оператора.

Отдохнуть на природе, почти не заглядывая в телефон, челябинцы приезжают на самое высокогорное озеро Зюраткуль и Сунгуль с его многочисленными островами.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.07.21

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