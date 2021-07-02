Челябинцы остались без второй прививки от ковида

Челябинцам отказались ставить вторую прививку от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», супруги из Челябинска рассказали, что не смогли поставить второй компонент «ЭпиВакКороны». В поликлинике им заявили, что вакцина закончилась.

Первую прививку они поставили 10 июня в ГКБ №1, вторая вакцинация должна была состоятся в промежутке с 25 июня по 1 июля. Записаться супругам удалось только на первый день июля. Но когда пришли, им сообщили, что «ЭпиВакКорона» закончилась.

Когда вакцина появится вновь, в больнице уточнить не смогли.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирины Гехт подтвердила, что «ЭпиВак» и «КовиВак» в регионе уже закончились:

«Они были в крайне малом количестве, основная вакцина на сегодняшний день – это «Спутник», – цитирует 74.ru чиновницу. – В регион поступило 472 тысячи 680 доз вакцины «Спутник V», 17 тысяч 550 «ЭпиВакКороны» и 3 тысячи 900 «КовиВак».

Срок постановки второй вакцины может быть продлен до 90 дней с момента аппликации, поэтому я думаю, ничего страшного, если какой-то период пропустится, это никоим образом не скажется на формировании иммунитета».

Между тем, ранее Роспотребнадзор сообщал, что максимальный промежуток между первой и второй прививкой не должен превышать 6 недель. А некоторым может быть показана ревакцинация уже через 3 месяца после получения второго компонента.

«ЭпикВакКорону», как правило, выбирают люди с аллергией, астмой и аутоимунными заболеваниями, так как производитель заявил меньший перечень побочных эффектов у этой вакцины и более легкие осложнения, чем у других вакцин.

Кстати, как стало известно РИА «Новый День», сотрудники одной из крупных торговых сетей региона уже получили устный приказ руководства об обязательной вакцинации под угрозой увольнения, причем оба компонента вакцины они должны поставить в срок чуть более месяца, и уже в первой декаде августа предоставить подтверждение прохождения полного курса вакцинации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.07.21

Отдыхают и качают: как и где челябинцы спасаются от жары. / Челябинцы неумны и неуникальны? Спикер гордумы Челябинска не смог конкретизировать стратегию развития города. / В Челябинской области утонули два человека. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»