В Челябинске огласили приговор уральцам, обокравшим золотодобытчиков

В Челябинске вынесли приговор двум южноуральцам, стащившим в Якутии 3,5 килограмма золотосодержащего концентрата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Пласта. В зависимости от степени участия он признаны виновными в краже в особо крупном размере, а также незаконных хранении и перевозке драгоценных металлов, совершенных в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Суд установил, что один из подсудимых, работая на золотоизвлекательной фабрике в Якутии, тайно выносил с предприятия золотосодержащий концентрат, к которому имел доступ по роду своей деятельности.

О последующей реализации и перевозке похищенного мужчина договорился со своим земляком, работавшим вахтовым методом на этом же предприятии.

После этого соучастники в июле 2020 года незаконно перевезли золотосодержащий концентрат из драгоценных металлов на поезде из Нерюнгри в Челябинск.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчин задержали. Полиция изъяла у них 3,5 килограмма золотосодержащего концентрата стоимостью свыше 6,5 миллиона рублей.

Суд приговорил южноуральца, непосредственно совершавшего хищения, к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его приятель получил 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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