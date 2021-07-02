Южноуральские металлурги остались без праздника

Власти Челябинской области запретили праздничные мероприятия в День металлурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе принято решение запретить проведение культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня металлурга.

Решение принято в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в области и с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.

«Подчеркнем, что решение оперативного штаба не распространяется на торжественные мероприятия, которые могут пройти в соответствии с действующими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», – отметили в правительстве региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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