Власти Миасса отдали 1,8 миллиона рублей за «работу» неисправных очистных

В отношении чиновников мэрии Миасса возбудили уголовное дело о халатности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее Миасский городской суд возложил на мэрию Миасса обязанность в срок до апреля 2015 года оборудовать очистные сооружения в поселке Хребет блоками биологической очистки, обеззараживания и доочистки стоков.

Но в ходе проверки эксплуатации очистных сооружений с привлечением специалистов было установлено, что очистные сооружения находятся в аварийном состоянии и не осуществляют функцию очистки и обеззараживания сточных вод поселка.

«Несмотря на решение суда, чиновники возложенные на них обязанности по приведению очистных сооружений в надлежащее состояние не исполняли», – констатировали в надзорном ведомстве.

Более того, зная, что очистные сооружения поселка Хребет находятся в аварийном состоянии, сотрудники администрации в апреле 2020 года заключили муниципальный контракт на сумму свыше 1,8 миллиона рублей на обслуживание и поддержание в рабочем состоянии оборудования очистных сооружений – фактически нерабочего оборудования.

Прокурором города материалы проверки направлены руководителю следственного отдела СКР по Миассу для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей, выразившихся в неэффективном расходовании бюджетных средств. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о халатности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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