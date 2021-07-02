В Челябинске перед судом предстанут экс-полицейские, сливавшие коммерсанту данные об умерших

В Челябинское будут судить бывших полицейских, продававших похоронному агентству данные об умерших горожанах.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников одного из районных отделов полиции областного центра, обвиняемых в получении взятки.

По данным следствия, в течение 2020 года стражи порядка получили от предпринимателя, занимающегося похоронным делом, более 30 тысяч рублей за предоставление информации об умерших горожанах. Экс-полицейские признали вину в совершенных преступлениях. Уголовные дела в отношении взяткодателя и еще одного бывшего сотрудника полиции, получившего от него более 160 тысяч рублей, находятся на завершающей стадии расследования.

Преступления выявлены сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовные дела направлены для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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