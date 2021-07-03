В Челябинской области скончались 13 зараженных ковидом

В Челябинской области за сутки выявлено 210 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 13 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 66 тысяч 686 зараженных. 3 тысячи 44 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 809).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.07.21

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