4-5 июля ожидаются следующие события – Челябинск

04.07.2021, воскресенье

14:00 Челябинск – Лекция театроведа и театрального критика Павла Руднева (Москва) «Магистральные темы развития послевоенной драматургии советского времени» в рамках II режиссерской лаборатории «Контур» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)

14:00 Челябинск – Лекция у вольера волков с показательным кормлением (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)

16:00 Челябинск – Выступает духовой оркестр (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

16:00 Челябинск – Музыкальный вечер: джаз и танцевальная музыка (детский парк им. В.В. Терешковой, ул. Рождественского, 6)

16:00 Челябинск – Эскиз по книге «Чужие письма. Киносценарий» Натальи Рязанцевой. Режиссер Александра Ловянникова (Москва) в рамках II режиссерской лаборатории «Контур». Вход бесплатный, по предварительной записи (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)

19:00 Челябинск – Тренировка «Zumba» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

13:45 Челябинск – Новогодний прием талантливых детей с участием губернатора Алексея Текслера (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

15:00 Челябинск – Открытый чемпионат и первенство Челябинска по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги (СК «Динамо», ул. Коммуны, 98/1)

19:300 Челябинск – Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит фиолетовую подсветку телебашни в знак солидарности с семьями недоношенных детей (ул. Орджоникидзе, 54В, стр. 1)

05.07.2021, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 03.07.21

В Челябинской области скончались 13 зараженных ковидом. / Россия может остаться без шампанского: поставщики останавливают импорт. / В Челябинске перед судом предстанут экс-полицейские, сливавшие коммерсанту данные об умерших. Читать дальше

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