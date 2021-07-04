4-5 июля ожидаются следующие события – Челябинск

04.07.2021, воскресенье
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14:00 Челябинск – Лекция театроведа и театрального критика Павла Руднева (Москва) «Магистральные темы развития послевоенной драматургии советского времени» в рамках II режиссерской лаборатории «Контур» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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14:00 Челябинск – Лекция у вольера волков с показательным кормлением (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)
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16:00 Челябинск – Выступает духовой оркестр (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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16:00 Челябинск – Музыкальный вечер: джаз и танцевальная музыка (детский парк им. В.В. Терешковой, ул. Рождественского, 6)
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16:00 Челябинск – Эскиз по книге «Чужие письма. Киносценарий» Натальи Рязанцевой. Режиссер Александра Ловянникова (Москва) в рамках II режиссерской лаборатории «Контур». Вход бесплатный, по предварительной записи (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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19:00 Челябинск – Тренировка «Zumba» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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13:45 Челябинск – Новогодний прием талантливых детей с участием губернатора Алексея Текслера (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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15:00 Челябинск – Открытый чемпионат и первенство Челябинска по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги (СК «Динамо», ул. Коммуны, 98/1)
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19:300 Челябинск – Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит фиолетовую подсветку телебашни в знак солидарности с семьями недоношенных детей (ул. Орджоникидзе, 54В, стр. 1)
05.07.2021, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
Челябинск. Другие новости 03.07.21
В Челябинской области скончались 13 зараженных ковидом. / Россия может остаться без шампанского: поставщики останавливают импорт. / В Челябинске перед судом предстанут экс-полицейские, сливавшие коммерсанту данные об умерших. Читать дальше
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