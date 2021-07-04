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Воскресенье, 4 июля 2021, 10:00 мск

Новости Челябинск

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Прошедшие на Южном Урале грозы причинили немало бед

Грозы, прошедшие на Южном Урале на текущей неделе, причинили немало бед.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 2 июля в Кунашакском районе выпал крупный град, а молния убила пастуха и лошадь.

Вечером 3 июля стихия обрушилась на Челябинск и Копейск. Дороги в нескольких районах областного центра превратились в реки, а в городе-спутнике выпал крупный град – автомобилисты жалуются, что им помяло автомобили.

Ночью гроза разразилась в северных районах области. В Аргаяше вспыхнули склады, расположенные на месте бывшего элеватора. Пожар тушили несколько часов. Предположительная причина – удар молнии.

Челябинск, Павел Зварзин

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