Прошедшие на Южном Урале грозы причинили немало бед

Грозы, прошедшие на Южном Урале на текущей неделе, причинили немало бед.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 2 июля в Кунашакском районе выпал крупный град, а молния убила пастуха и лошадь.

Вечером 3 июля стихия обрушилась на Челябинск и Копейск. Дороги в нескольких районах областного центра превратились в реки, а в городе-спутнике выпал крупный град – автомобилисты жалуются, что им помяло автомобили.

Ночью гроза разразилась в северных районах области. В Аргаяше вспыхнули склады, расположенные на месте бывшего элеватора. Пожар тушили несколько часов. Предположительная причина – удар молнии.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 04.07.21

4-5 июля ожидаются следующие события – Челябинск. / В Челябинской области скончались 13 зараженных ковидом. / Россия может остаться без шампанского: поставщики останавливают импорт. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»