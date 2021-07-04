Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 67 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 218 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 67 тысяч 84 инфицированных. 3 тысячи 54 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 815).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 04.07.21
Прошедшие на Южном Урале грозы причинили немало бед. / 4-5 июля ожидаются следующие события – Челябинск. / В Челябинской области скончались 13 зараженных ковидом. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube