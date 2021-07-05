В Челябинске начинается третий этап опрессовок

6 июля в Челябинске начнется третий этап опрессовок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 6 июля стартует третий этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону.

До 20 июля включительно горячее водоснабжение будет отключено в 877 жилых многоквартирных домах, 41 детском саду, 44 учебных и 16 лечебных учреждениях во всех внутригородских районах города, кроме Центрального и Металлургического.

С перечнем домов можно ознакомиться на странице Управления жилищно-коммунального хозяйства в разделе «Графики проведения опрессовок – 2021».

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что в некоторые дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Отметим, отключение горячего водоснабжения в домах, обслуживаемых локальными котельными, идет по отдельному графику. Первые отключения начались 1 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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