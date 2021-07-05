25-летний челябинец на иномарке разгромил автопарковку. Есть пострадавшие

В Челябинске водитель инмрки разгромил парковку и сбежал.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, инцидент произошел ночью 3 июля в Центральном районе областного центра.

В 03:10 у дома №30 на улице Шахтостроевской 25-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген» совершил наезд на пешехода, находящегося на территории парковки. После этого он врезался в знак «Водоохранная зона», мусорный бак и, повредив их, покинул место ДТП.

В результате аварии травмы получил 18-летний пешеход.

Челябинск, Виктор Елисеев

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