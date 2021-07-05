В Челябинске снова сбили электросамокат

В Челябинске в аварии пострадал горожанин на электросамокате.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла ночью 4 июля в Курчатовском районе областного центра.

В 00:30 на улице Молодогвардейцев, напротив дома 31А/2 37-летний водитель автомобиля «Хендэ IX35» совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги на электросамокате.

В результате ДТП 18-летний челябинец, управлявший электросамокатом, получил телесные повреждения. Переезжал ли молодой человек дорогу по пешеходному переходу, пока неизвестно. В настоящее время устанавливаются подробности происшествия.

В пресс-службе ГИБДД уточнили, что это первое ДТП с участием электросамоката за длительное время: несколько предыдущих недель таких аварий не фиксировалось.

Всего со 2 по 4 июля на территории Челябинска зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

Челябинск, Виктор Елисеев

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