В Челябинской области возбудили уголовное дело на энергетиков, задолжавших 45 миллионов за газ

В Еманжелинске возбуждено уголовное дело о причинении ущерба ресурсоснабжающей организации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска в ходе проверки установило, что руководители теплоснабжающих предприятий ООО «Коммунальные системы» и ООО «Корвет» с ноября 2020 по март 2021 года, получая плата за отопление, скрывали их вместо расчетов за газ, получаемых от ООО «НОВАТЭК – Челябинск». Это повлекло образование задолженности в размере более 45 миллионов рублей.

В частности, потребители своевременно вносили плату за энергоресурсы, собираемость платежей составила более 90%. Однако полученные деньги руководство организаций использовало на любые иные цели, кроме расчетов с поставщиком газа. Между тем, это создавало угрозу ограничения подачи газа на котельные и возникновения чрезвычайной ситуации. На счетах предприятий собранные средства отсутствуют.

По материалам прокурорской проверки в отношении энергетиков возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного особо крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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