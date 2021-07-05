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Понедельник, 5 июля 2021, 11:14 мск

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Организатор бойни на рок-фестивале в Челябинской области вышел на свободу

Организатора бойни на фестивале «Торнадо» выпустили по УДО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд удовлетворил ходатайство одного из организаторов побоища на фестивале «Торнадо» Александра Гиря об условно-досрочном освобождении.

Напомним, рок-фестиваль прошел в конце августа 2010 года на территории детского лагеря в Миассе. Согласно материалам дела, в первый день мероприятия у хозяина местной шашлычной Роберта Назаряна и его знакомого из Челябинска Александра Гиря произошел конфликт в летнем кафе с нетрезвой компанией посетителей фестиваля.

Оба предпринимателя, по данным следователей, имели связи в околокриминальных кругах Южного Урала. Через своих приятелей они собрали несколько десятков молодых людей, которые 29 августа, вооружившись палками, битами, арматурой и травматическим оружием, ворвались на площадку «Торнадо» и начали избивать всех, кто попадался под руку: пострадали десятки посетителей фестиваля.

В 2012-2014 годах Челябинский облсуд вынес приговор 12 участникам и 4 организаторам расправы. Александр Гирь скрылся от правоохранителей и в течение пяти лет находился в международном розыске. В июне 2016 года его задержали в столичном аэропорту Шереметьево, после чего расследование уголовного дела возобновили.

Гирь был осужден Челябинским областным судом 5 сентября 2018 года за организацию массовых беспорядков и возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии общего режима. С учетом времени, проведенного за решеткой в ожидании решения суда, Гирь должен был освободиться из колонии в 2023 году.

Но уже осенью 2019 года заключенный обратился в Копейский городской суд с просьбой заменить неотбытый срок принудительными работами. Однако прокурор, ссылаясь на особенности личности осужденного, а также его поведение в местах лишения свободы, заявил об отсутствии законных оснований для смягчения наказания. Суд с мнением прокурора согласился.

Гирь и его адвокат подали апелляцию на решение в Челябинский областной суд. Жалобу рассмотрели в январе, и оставили вердикт Копейского суда без изменения.

Гирь подал новое ходатайство, опять получил отказ и снова его обжаловал – безуспешно.

Но останавливаться осужденный не останавливается. Он вновь подал в Копейский городской суд ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы более мягким – ограничением свободы либо исправительными работами. Прокуратура с этим не согласилась, указав «поведение осужденного за весь период отбывания не являлось стабильным, им допущено нарушение установленного порядка отбывания наказания. Также по результатам психологического исследования сделан вывод о наличии вероятности повторного совершения им противоправных действий». И 9 июня нынешнего года суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Однако месяц спустя Челябинский областной суд удовлетворил ходатайство Александра Гиря об условно-досрочном освобождении. Он выйдет на свободу на 2 года раньше срока.

Челябинск, Виктор Елисеев

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