В Челябинске ребенок пострадал от удара током в подъезде

В Курчатовском районе Челябинска в подъезде дома ребенок поучил удар током.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку после жалобы жителя дома №9 по Краснопольскому проспекту.

В ходе проверки выяснилось, что несовершеннолетний ребенок получил удар током при касании оголенного провода, расположенного около входной группы подъезда.

При этом управляющее многоквартирным домом ООО УК «ЮУКЖСИ» не обеспечило надлежащих мероприятий по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома, что повлекло угрозу жизни и здоровью граждан.

Учитывая изложенное, прокуратурой района директору управляющей компании внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

В результате принятых мер, выявленные нарушения устранены, два сотрудника компании привлечены к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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