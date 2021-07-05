В Челябинской области машина сбила десятилетнего мальчика на мотоцикле-самоделке

Десятилетний школьник серьезно пострадал в аварии на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОМВД по Кунашакскому району, авария произошла в воскресенье, 4 июля, в деревне Малый Куяш Кунашакского района.

Около 14:00 50-летний водитель автомобиля «TOYOTA RAV4» совершил столкновение с самодельным двухколесным скутером, движущемся в попутном направлении, под управлением 10-ти летнего ребенка.

В результате ДТП мальчик получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован больницу. По факту дородно-транспортного происшествия в отделе МВД России по Кунашакскому району проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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