Молодую челябинку сбила маршрутка

В Челябинске маршрутка сбила девушку, переходившую дорогу по переходу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 5 июля, в Тракторозаводском районе Челябинска.

Около 11:20 микроавтобус Fiat, следовавший по одному из муниципальных маршрутов, сбил 19-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. По словам очевидцев, челябинка серьезно пострадала. Машина скорой медицинской помощи госпитализировала девушку в больницу.

ГИБДД Челябинска начало проверку по факту ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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