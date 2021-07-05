Усть-Катавский вагоностроительный завод снова оказался в центре скандала

Усть-Катавский вагоностроительный завод снова оказался в центре скандала: в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в течение 2020 – начале 2021 годов в договорную документацию предприятия, входящего в госкорпорацию «Роскосмос», были внесены недостоверные сведения, что привело к снижению стоимости продукции. Причиненный ущерб составил более 1,5 млн рублей, уточнили в ГСУ СКРФ по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 05.07.21

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