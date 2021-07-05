Под Челябинском группу детского сада закрыли на карантин из-за COVID-19 у воспитанника

В Копейске у воспитанника детского сада выявили коронавирусную инфекцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», воспитанник одного из детских садов Копейска заболел коронавирусом. Эту информацию подтвердили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что группа, которую посещал ребенок, закрыта на карантин, контактировавшие с ним дети и взрослые находятся на самоизоляции.

«Сегодня эпидемиологическая ситуация отличается от той, что была раньше. Если во время второй волны эпидемии в детсадах болели воспитатели, то теперь – дети. Но заражаются они, как правило, в семейных очагах. И происходит это не только в Копейске. Больные дошкольники, дети школьного возраста выявляются каждый день. Это особенность новой волны пандемии», – цитирует ИА «Первое областное» заместителя руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлану Лучинину.

Напомним, по информации министерства здравоохранения Челябинской области, с начала пандемии в регионе выявлено 67 тысяч 311 зараженных. 3 тысячи 65 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 822).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.07.21

Усть-Катавский вагоностроительный завод снова оказался в центре скандала. / Молодую челябинку сбила маршрутка. / Жителей Озерка заставляют заплатить несколько миллионов за халатность коммунальщиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»